شباب سوريا تهرب من تجنيد ميليشيا إيران وتنضم للقوات الروسية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 7 أشخاص من أبناء الميادين بريف دير الزور الشرقي، عمدوا إلى الالتحاق في صفوف الفيلق الخامس الموالي لموسكو بمنطقة غرب الفرات، خوفا من سحبهم إلى التجنيد في صفوف ميليشيا لواء الشيخ الموالية لإيران.يأتى ذلك في وقت تعمد فيه الميليشيات الإيرانية إلى تكثيف عمليات التجنيد للشباب السوريين في صفوفها مستغلة انشغال موسكو في الاتفاقيات مع تركيا بالشمال السوري.جاء ذلك عقب شهر من اجتماع قائد لواء الشيخ التابع للحرس الثوري الإيراني، بشيوخ ووجهاء عشائر القبائل المنتشرة في مضافته الواقعة بشارع الكورنيش قرب محطة المياه في مدينة الميادين لإبلاغهم بأن إيران كلفته شخصيا بدعوى عشائر المنطقة لتشكيل قوة رديفة للحرس الثوري الإيراني، قوامها أبناء عشائر المنطقة.وزعم أن مهمة القوة العشائرية ستكون مؤازرة الميليشيات الإيرانية فقط في عملياتها العسكرية بالمنطقة، منهيا اجتماعه حينها بتقديم وعود للقبائل بتنسيق اجتماعات بينهم وبين قيادة الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر.