نسرين طافش تنتهى من 50% من مشاهدها فى «المداح»

تواصل الفنانة نسرين طافش تصوير دورها فى مسلسل "المداح" أمام النجم حمادة هلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وانتهت نسرين طافش من تصوير 50٪ من دورها في أحداث العمل، حيث تجسد دور زوجة الشيح صابر المداح الذي يجسد دوره حمادة هلال.فى سياق متصل يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسل "المداح " في عدد من اللوكيشنات الخاصة بالمسلسل.ويعكف المخرج أحمد سمير فرج علي إنجاز أكبر عدد من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان المعظم، ومن المقرر أن يستمر تصوير العمل حتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان ويواصل المخرج حاليا مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير.ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح."المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.