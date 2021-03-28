باكستان تتخذ كل التدابير للتعامل مع الموجة الثالثة لكورونا

أكد وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أسد عمر، ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع الموجة الثالثة لجائحة كورونا "كوفيد- 19".ودعا عمر، في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الشعب الباكستاني إلى اتخاذ إجراءات التشغيل القياسية التي أصدرتها الحكومة لاستئصال جائحة كورونا من البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ كافة الخطوات اللازمة لتوفير المرافق الأساسية للشعب في البلاد.