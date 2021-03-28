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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تدريبات عملية لمسئولي السلامة والصحة المهنية بمركز السلامة والصحة المهنية بالديوان العام بالشركة بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة

مياه أسيوط تطلق مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة» لـ143 فني سلامة

الأحد 28/مارس/2021 - 12:58 م
مبادرة نحو بيئة عمل
مبادرة نحو بيئة عمل آمنة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تدريبات عملية لمسئولي السلامة والصحة المهنية بمركز السلامة والصحة المهنية بالديوان العام بالشركة بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة.

يأتي هذا ضمن الخطة الشاملة للارتقاء بالكفاءة المهنية لمسئولي السلامة والصحة المهنية فى مواجهة أي أخطار قد تلحق بهم لا قدر الله في بيئة العمل، وتنمية مهاراتهم بالكيفية التى تمكنهم من التعامل السليم مع تسريب غاز الكلور الذي قد يحدث بصورة فجائية في أي محطة من المحطات التابعة للشركة، وكيفية التعامل أيضا مع الأماكن المغلقة والضيقة، ومبادئ الاسعافات الأولية التى يمكن إكسابها لهم.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن خطة الشركة للسلامة والصحة المهنية ترفع شعار " نحو بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث" كمبادرة تطلقها مياه أسيوط حرصًا منا على رفع كفاءة العاملين بها ومواجهة المخاطر المحتملة ببيئة العمل.

وأضاف أن المبادرة توجهت لجميع مسئولى السلامة والصحة بجميع المناطق على مستوى الشركة والبالغ عددهم 143 مسئول، وقد بدأت فاعليات المبادرة بتدريب وعدد (22)متدرب بمنطقتى الغنايم، وساحل سليم بمركز تدريب مهارات السلامة والصحة المهنية، وشملت التدريبات العملية كيفية ومكافحة تسريب غاز الكلور والتعامل في الأماكن المغلقة، إضافة إلى انعقاد دورات خاصة بالأسعافات الأولية لأسعاف المصابين الإنعاش القلبي الرئوي واسعاف الحروق وانواع اللدغات ومخاطر فيروس كورونا COVID-19 وذلك حرصًا على زيادة وعيهم ومهاراتهم المهنية التى تأمن حياتهم وتحفظ سلامتهم بمشيئة الله تعالى.

وأوضح انهم سيتم عقد مسابقة بين المتدربين بنهاية الخطة التدريبية التى تضم كل المناطق حرصا على نجاح فاعليات المبادرة المعلنة وتحفيزا لهؤلاء المتدربين على تلقى تلك التدريبات النظرية والعملية بمزيد من الجدية والأهتمام لما لها من شأن فى اثراء مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

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