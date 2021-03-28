العمل الدولية: دورات تدريبية حول التثقيف المالي للنساء في سوهاج

أعلنت منظمة العمل الدولية، عن قيامها خلال شهر مارس الجاري، بإطلاق عدة دورات تدريبية حول التثقيف المالي للنساء في محافظة سوهاج، في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لمشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.وأضافت، أن التدريب يهدف إلى المساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العمل على ضمان الشمول المالي، ويعمل على إكساب المتدربات مجموعة من المعارف والأدوات التي تساعدهن على اتخاذ قرارات مالية سليمة، والتصرف في الأموال بطريقة مستنيرة ورشيدة من أجل تعزيز مواقفهن المالية وتحسين مستوى الادخار والانفاق والاقتراض بمسؤولية أكبر.وأشارت إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يتعاون مع كل من المجلس القومي للمرأة و"ALEXBANK" لدعم مشاركة سيدات مصريات في مبادرة إبداع من مصر وعرض منتجاتهن من الأعمال اليدوية ذات التصاميم المصرية الأصيلة للبيع "أونلاين".