البحرين: اعتداء «الحوثيين» الأخير على السعودية انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أدانت مملكة البحرين بشدة، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الاعتداء الأخير يعد بمثابة انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، فيما أشادت بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية حفاظًا على مصالح الشعب اليمني.