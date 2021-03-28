القبض على «كاسر الصليب» في صربيا

تمكنت الشرطة في صربيا، اليوم الأحد، بعد مرور أقل من يوم واحد، من احتجاز المخرب الذي كسر قطعة من صليب على نصب تذكاري في وسط بلغراد، وفقًا لما أعلنت وزارة الداخلية الصربية.وذكرت الوزارة، وفق لوكالة تاس الإخبارية، أنه تم اعتقال مهاجر من أفغانستان يبلغ من العمر 28 عاما.وقع الحادث بعد ظهر يوم السبت، واستهدف المخرب في هجومه نصبا تذكاريا لمؤسس الدولة الصربية ستيفان نيمان. وهذا النصب، من أعمال النحات الروسي ألكسندر روكافيشنيكوف، وتم وضعه مؤخرا في إحدى الساحات المركزية بالمدينة.ووفقا لوسائل الإعلام الصربية، تجول المهاجر الأفغاني قرب النصب التذكاري لفترة طويلة، ثم قام بكسر قطعة من الصليب، وأثار ذلك امتعاض المارة وحاولوا القبض عليه لكنه هرب من مكان الجريمة.وتسبب الحادث بضجة شعبية كبيرة في صربيا، حيث تقاليد الأرثوذكسية، لا تزال قوية.