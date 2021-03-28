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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير: 198% زيادة في حجم الهجمات الاحتيالية بسبب لقاحات كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 12:57 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
طارق عتمان
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رصدت تقرير صادر عن بالو ألتو نتوركس العالمية، أنه بحلول شهر أبريل من العام 2020 انتشار موجة هائلة من الهجمات الاحتيالية التي تختبئ تحت عناوين مكافحة "كوفيد-19"، والتي انطلقت مع بداية شهر فبراير من العام 2020 وبحلول شهر مارس من العام 2021، بعد مرور عام على الإعلان الشهير لـمنظمة الصحة العالمية بانتشار جائحة "كوفيد-19".

وراجع التقرير التوجهات التي تنتهجها الهجمات الاحتيالية التي تم رصدها طول العام الماضي، سعيًا للحصول على نظرة أعمق وأكثر تفصيلًا حول مختلف المواضيع المرتبطة بفيروس "كوفيد"، والتي تحاول الجهات المهاجمة التخفي وراءها.

وراقب التقرير مجموعة روابط URL احتيالية تم رصدها وتسجيلها على الصعيد العالمي خلال الفترة ما بين شهر يناير من العام 2020، وفبراير من العام 2021، حيث تم إنشاء قاعدة من الكلمات (أو العبارات) الرئيسية المحددة، والتي تعد بمثابة مؤشرات قوية على مدى ارتباط أي موضوع بفيروس "كوفيد". كما قام التقرير بإجراء عملية مطابقة للكلمات الرئيسية لمعرفة عناوين الروابط URL الاحتيالية المتعلقة بهذا الموضوع، للتأكيد على أن عناوين الروابط URL المطابقة كانت بالفعل مرتبطة بشكل مباشر مع "كوفيد"، تم التحقق وبشكل متكرر من عناوين الروابط URL المشار إليها).

وأظهرت النتائج أنه على طول مسار ومراحل الهجمات، واصلت الجهات المهاجمة تغيير خططها الموضوعة بما يتماشى وأحدث توجهات الوباء، وذلك على أمل أن يضغط عامل الحث والإلحاح، المطروح في الوقت المناسب، على الضحايا لدفعهم على التخلي عن بيانات اعتمادهم"

كما وجد التقرير أن هجمات العمليات الاحتيالية، التي شنّت خلال شهر مارس من العام 2020، تدور بشكل رئيسي حول معدات الوقاية الشخصية ومجموعات الاختبار، تماشيًا مع برامج التحفيز الحكومية التي انطلقت من شهر أبريل حتى صيف العام 2020 (بما فيها الموقع الإلكتروني الأمريكي المزيف Trading Commission، الذي انتحل صفة "لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية" بهدف سرقة بيانات اعتماد المستخدم)، وحملة توزيع اللقاحات التي بدأت من أواخر خريف العام 2020 (بما فيها الموقع الالكتروني المزيف لشركتي "فايزر" و"بيونتيك"، اللذين تم إطلاقهما بهدف سرقة بيانات اعتماد المستخدم أيضًا).


وتجدر الإشارة هنا إلى تنامي حدةً هجمات العمليات الاحتيالية المرتبطة بموضوع اللقاحات بنسبة 530%، وذلك خلال الفترة ما بين شهري ديسمبر من العام 2020 حتى فبراير من العام 2021، وتنامي حدة هجمات العمليات الاحتيالية المرتبطة بالصيدليات والمستشفيات، وأو استهدفتها، بنسبة 189 بالمائة خلال الفترة الزمنة ذاتها.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج عمليات التحليل أن مايكروسوفت هي العلامة التجارية الأكثر استهدافًا حتى الآن من قبل الجهات المهاجمة. فعلى سبيل المثال، أنشأت بعض الجهات المهاجمة صفحات الكترونية مزيفة لمايكروسوفت، وذلك بهدف سرقة بيانات اعتماد الموظفين العاملين في الكثير من المؤسسات العالمية والتي تشمل صيدليات ومؤسسات للرعاية الصحية حول العالم.

وأضاف التقرير"تشير التوقعات إلى تواصل رقعة انتشار هجمات العمليات الاحتيالية المرتبطة بموضوع توزيع اللقاحات على الصعيد العالمي، تزامنًا مع استمرار عمليات توزيع وطرح اللقاحات، بما فيها الهجمات التي تستهدف قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة".

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