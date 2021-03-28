إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، حالتا تعدي في المهد بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت اليوم الأحد بإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف في المهد علي مساحة قيراطين أرض زراعية بقرية "أبشاق" وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية>وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها بكل حزم وحسم وبدون أية أستثناءات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خاصة في ظل تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب.