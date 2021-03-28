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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا

الأحد 28/مارس/2021 - 12:56 م
حالتي تعدي
حالتي تعدي
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، حالتا تعدي في المهد بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت اليوم الأحد بإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف في المهد علي مساحة قيراطين أرض زراعية بقرية "أبشاق" وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية>

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها بكل حزم وحسم وبدون أية أستثناءات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خاصة في ظل تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب.
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا
إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا

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