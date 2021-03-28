807 إصابات جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن 60 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد منتصف ليل أمس، في حين تم تسجيل 229 إصابة يوم أمس السبت، و518 إصابة يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن هناك 458 مريضا في حالة خطرة، من بينهم 209 أشخاص تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجي بلغت 6 آلاف و180 حالة.