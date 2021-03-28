ماليزيا: تطعيم 566 ألفا و200 شخص ضد كورونا

قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، إن هناك حوالي 566 ألفا و200 شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وذلك في إطار برنامج التطعيم ضد (كوفيد-19) حتى يوم أمس السبت.وأوضح أدهم - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - أن 448 ألفا و187 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.. بينما استكمل 118 ألفا و13 شخصًا نظام التطعيم الكامل.