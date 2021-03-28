عواصف ترابية في الوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عواصف ترابية، وانخفاض في درجات الحرارة، وعدم استقرار في الطقس، لليوم الثاني على التوالي.ونفذت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة على الطرق السريعة، ووجهت السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز؛ وذلك لضمان السيطرة والتحرك الفوري في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء عدم استقرار الطقس، كما تواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث.