«ألسن عين شمس» تنظم منتدى البحث العلمي للباحثين الشباب 30 مارس

يستعد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية".وصرح أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن المنتدى سيقام تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، خلال الفترة من ٣٠ إلى ٣١ مارس ٢٠٢١.وأشارت ا.د. سلوى رشاد عميدة الكلية إلى أنه فى إطار تطوير المسيرة البحثية لكلية الألسن، وخروجًا عن انحصار الأبحاث العلمية فى الإطار النظري البحت، ومواكبةً للاتجاه التطبيقي للعلوم المختلفة الذي يسود البحث العلمي على مستوى العالم، تعقد كلية الألسن "منتدى شباب الباحثين في الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية"وأكد ا.د. اشرف عطية أن المنتدى يسعى إلى إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، مما يؤدي إلى تسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وفى هذا الإطار، يشارك في المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى مشاركين من الجزائر وايطاليا لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة.وأوضح أن منتدى شباب الباحثين منصة علمية بحثية مهمة دشنتها كلية الألسن منذ سنوات ويعقد بشكل دوري سنويا إلا أنه قد أرجئ تنظيم المنتدى العام الماضي لظروف جائحة كورونا وسوف يعقد منتدى هذا العام عن بُعد التزاما بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.