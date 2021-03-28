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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بأبراج المعادى

الأحد 28/مارس/2021 - 12:57 م
حريق
حريق
مصطفى عبدالله
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية ببرج سكني فى إحدى الشقق بالطابق الـ17، بأبراج المعادي، وتمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، بعد أن قامت بتبريد موقع الحادث، بدون وقوع أي إصابات.

وتعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق بدون تعطيل لحركة المرور، وبدون فرض كردون أمني.

كانت تلقت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة بالطابق الـ17 تقع فى أبراج كورنيش النيل بالمعادي.

ووجه مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 4 سيارات، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقى الشقق المجاورة.

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