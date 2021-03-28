الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بأبراج المعادى

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية ببرج سكني فى إحدى الشقق بالطابق الـ17، بأبراج المعادي، وتمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، بعد أن قامت بتبريد موقع الحادث، بدون وقوع أي إصابات.وتعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق بدون تعطيل لحركة المرور، وبدون فرض كردون أمني.كانت تلقت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة بالطابق الـ17 تقع فى أبراج كورنيش النيل بالمعادي.ووجه مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 4 سيارات، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقى الشقق المجاورة.