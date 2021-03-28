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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبدول طعيمة أحدث المنضمين لـ «العلمين» لخالد سليم وريم البارودي

الأحد 28/مارس/2021 - 12:46 م
عبدول طعيمة
عبدول طعيمة
محمد مجدي
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انضم الممثل الشاب عبدول طعيمة بشكل رسمى، لأسرة عمل فيلم العلمين، والمنتظر تصويره خلال أيام قليلة ما بين القاهرة والغردقة، على أن يتم طرحه خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار عبدول في بيان صحفي، أنه سعيد كثيرًا،بالإنضمام لأسرة الفيلم،وأنه بمثابة شرف كبير له التمثيل فى عمل فني مشرف ويضم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.

يذكر أن فيلم "العلمين" سيناريو وحوار محمود وهبة وإخراج محمد جمال الحديني وإنتاج شركة شوتنج برودكشن ومن بطولة كلا من ريم البارودي وخالد سليم وأحمد كرارة ومحمد مهران ومحمود حجازي وآخرون.

يشار أن الممثل عبدول طعيمة، رشح للمشاركة في عدة اعمال سابقة، من ضمنها مسلسل الاب الروحي، ومسلسل لمس اكتاف، ومسلسل البرنس.
عبدول طعيمة أحدث المنضمين لـ «العلمين» لخالد سليم وريم البارودي
عبدول طعيمة أحدث المنضمين لـ «العلمين» لخالد سليم وريم البارودي
عبدول طعيمة أحدث المنضمين لـ «العلمين» لخالد سليم وريم البارودي
عبدول طعيمة أحدث المنضمين لـ «العلمين» لخالد سليم وريم البارودي
عبدول طعيمة أحدث المنضمين لـ «العلمين» لخالد سليم وريم البارودي
عبدول طعيمة أحدث المنضمين لـ «العلمين» لخالد سليم وريم البارودي

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