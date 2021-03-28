أرباح «مصر لصناعة الكيماويات» تتضاعف 5 مرات خلال 8 أشهر

أعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 490 بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 101.34 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 17.17 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.