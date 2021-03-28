«القاهرة للأدوية» تُقر مشروع الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام الجديد

صدقت الجمعية العمومية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الجمعية قررت تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة ذلك.وأقرت الجمعية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.وقررت الجمعية استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقًا لأحكام القانون رقم 185 لعام 2020وتستهدف الشركة تحقيق أرباح مرتفعة تصل إلى 145.08 مليون جنيه خلال العام المالي المقابل، مقابل 122.87 مليون جنيه أرباحًا متوقعة تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.وتستهدف الشركة تحقيق إيردات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.15 مليار جنيه متوقعًا تحقيقها خلال العام المالي الجاري.وأظهرت الموازنة الاستثمارية للشركة، أن الاستثمارات المقترحة خلال العام المالي المقبل تبلغ 37.76 مليون جنيه، منوهة بأن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلًا ذاتيًا.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي التصدير.