مساهمو «العربية للأدوية» يقرون الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد

صدقت الجمعية العمومية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الجمعية قررت تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة ذلك.وأقرت الجمعية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.وقررت الجمعية استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لأحكام القانون رقم 185 لعام 2020.وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة، فصدقت على بيع خط تعبئة الأشربة " الكينج" والتانكات الخاصة به على أن تتولى الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة خلال (2019-2020)، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.