التفتيش على 207 منشآت في السويس خلال فبراير

قال حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتجديد ترخيص لعمل أجانب من الإدارة المختصة.وقال، إنه مجال علاقات العمل تلقت المديرية 102 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها وديًا، وتحويل 25 منها للمحكمة العمالية، و41 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 207 منشآت، وتم تحرير 22 محضرًا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.