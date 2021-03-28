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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حقيقة وجود عرض أوكراني لشراء شركة الحديد والصلب المصرية

الأحد 28/مارس/2021 - 12:39 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
اكرم عمران -أسامة الشندويلي
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كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، حقيقة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود عرض أوكراني لشراء الشركة الحديد.

وقالت الشركة، في بيان للبوصرة اليوم الأحد، إنه لا يوجد عرض للشراء، وإن المقدم من شركة فاش ماش الأوكرانية لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة، ولا يرقى لكونه عرضًا للتطوير أو خطة تفصيلية.

وأوضحت الشركة القابضة، أنه جارٍ تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- المنعقدة في 11 يناير 2021.

وبلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة نحو 682.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 28 فبراير 2021، وبلغت المبيعات المحلية 45 مليون جنيه في شهر يناير الماضي، بينما لم يكن هناك صادرات خلال الشهر ذاته.

وحققت الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية

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