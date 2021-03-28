جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة متكاملة إلى قرية شما مركز أشمون إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".وأكد رئيس الجامعة، أن مصر تشهد هذه الفترة فى ظل قيادتها السياسية عهدا جديدا بفكر متطور يعمل وينفذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وإطلاق مبادرات وطنية هامة ستحقق طفرة هائلة على كافة المستويات، ومن ضمن هذه المبادرات حياة كريمة لتطوير القرى المصرية وتم تخصيص 103 مليارات جنيه لتطويرها وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.وأضاف مبارك أن الجامعة تسعى دائما لتأدية دورها المجتمعى والمشاركة فى تنفيذ كافة المبادرات الوطنية ووضعت خطة عمل كاملة للمساهمة الفعالة فى هذه المبادرة الهامة منها تنظيم قوافل متكاملة لجميع قرى مبادرة حياه كريمة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للأهالى بالإضافة إلى توعيتهم بما يتم من إنجازات وماستقدمه المبادرة من خدمات لهم ليكونوا شركاء فى الحفاظ على الإنجازات التى ستتم بالقرى، مؤكدا على أهمية تكاتف وتعاون جميع مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ هذه المبادرة الوطنية.هذا وقد قام رئيس الجامعة ونائباه الدكتور نانسي أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجوري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تنظيم القافلة ووفد من منسقى مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، بتفقد فعاليات القافلة صباح اليوم، والتى ضمت التخصصات الطبية والبيطرية والتربوية وشهدت إقبالا كبير من أهالى القرية، وأعلن أن محو الأمية ضمن فعاليات القافلة التربوية ستستمر بكل قرية لمدة ثلاث أشهر لمحو الأمية وتعليم الكبار.حضر أيضا فعاليات القافلة الدكتور مهندس محمد ربيع، منسق عام المبادرة، والدكتورة أمل غنيم منسق مساعد من شباب التأهيل الرئاسي، وصبحى شرف عميد التربية، الدكتور محمود قورة عميد الطب، الدكتور أحمد الفيومى عميد الطب البيطرى، الدكتور عبد الرحمن سباعى وكيل الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، علاء فتحى مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمود الخباز رئيس اتحاد طلاب الجامعة وأعضاء الاتحاد، وكان فى استقبالهم عمدة القرية.وقد وجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في تنظيم القافلة والمشاركة فيها ولرعاية الشباب بالجامعة لتنظيمها القافلة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشكر خاص للطلاب المتواجدين بالقافلة ومشاركتهم فى الأنشطة المجتمعية المختلفة.