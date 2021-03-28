رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»

الأحد 28/مارس/2021 - 12:39 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة متكاملة إلى قرية شما مركز أشمون إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وأكد رئيس الجامعة، أن مصر تشهد هذه الفترة فى ظل قيادتها السياسية عهدا جديدا بفكر متطور يعمل وينفذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وإطلاق مبادرات وطنية هامة ستحقق طفرة هائلة على كافة المستويات، ومن ضمن هذه المبادرات حياة كريمة لتطوير القرى المصرية وتم تخصيص 103 مليارات جنيه لتطويرها وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

وأضاف مبارك أن الجامعة تسعى دائما لتأدية دورها المجتمعى والمشاركة فى تنفيذ كافة المبادرات الوطنية ووضعت خطة عمل كاملة للمساهمة الفعالة فى هذه المبادرة الهامة منها تنظيم قوافل متكاملة لجميع قرى مبادرة حياه كريمة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للأهالى بالإضافة إلى توعيتهم بما يتم من إنجازات وماستقدمه المبادرة من خدمات لهم ليكونوا شركاء فى الحفاظ على الإنجازات التى ستتم بالقرى، مؤكدا على أهمية تكاتف وتعاون جميع مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ هذه المبادرة الوطنية.

هذا وقد قام رئيس الجامعة ونائباه الدكتور نانسي أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجوري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تنظيم القافلة ووفد من منسقى مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، بتفقد فعاليات القافلة صباح اليوم، والتى ضمت التخصصات الطبية والبيطرية والتربوية وشهدت إقبالا كبير من أهالى القرية، وأعلن أن محو الأمية ضمن فعاليات القافلة التربوية ستستمر بكل قرية لمدة ثلاث أشهر لمحو الأمية وتعليم الكبار.

حضر أيضا فعاليات القافلة الدكتور مهندس محمد ربيع، منسق عام المبادرة، والدكتورة أمل غنيم منسق مساعد من شباب التأهيل الرئاسي، وصبحى شرف عميد التربية، الدكتور محمود قورة عميد الطب، الدكتور أحمد الفيومى عميد الطب البيطرى، الدكتور عبد الرحمن سباعى وكيل الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، علاء فتحى مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمود الخباز رئيس اتحاد طلاب الجامعة وأعضاء الاتحاد، وكان فى استقبالهم عمدة القرية.

وقد وجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في تنظيم القافلة والمشاركة فيها ولرعاية الشباب بالجامعة لتنظيمها القافلة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشكر خاص للطلاب المتواجدين بالقافلة ومشاركتهم فى الأنشطة المجتمعية المختلفة.
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»
جامعة المنوفية توجه قافلة متكاملة إلى قرية «شما» ضمن «حياة كريمة»

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع