رئيس «النواب» محذرا من كورونا: الوباء قريب من الجميع
الأحد 28/مارس/2021 - 12:37 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
حذر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من التهاون في الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "لن أمل من التأكيد على مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد".
ووجه رئيس البرلمان تحذيرا قال فيه: "الوباء على مقربة من الجميع"، فيما شدد على جميع الأعضاء ضرورة مراعاة ارتداء الكمامات والتباعد قدر المستطاع.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "لن أمل من التأكيد على مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد".
ووجه رئيس البرلمان تحذيرا قال فيه: "الوباء على مقربة من الجميع"، فيما شدد على جميع الأعضاء ضرورة مراعاة ارتداء الكمامات والتباعد قدر المستطاع.