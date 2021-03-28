رئيس «النواب» محذرا من كورونا: الوباء قريب من الجميع

حذر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من التهاون في الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "لن أمل من التأكيد على مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد".ووجه رئيس البرلمان تحذيرا قال فيه: "الوباء على مقربة من الجميع"، فيما شدد على جميع الأعضاء ضرورة مراعاة ارتداء الكمامات والتباعد قدر المستطاع.