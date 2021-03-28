بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منهم 2.4 مليون مستحق للدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس، الخميس المقبل، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أبريل، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.من جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه ما زال العمل بنظام تقسيم عمليات الصرف إلى ثلاث شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كورونا، على أن يتم الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح يوم الخميس الأول من أبريل 2021، على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة، مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الأول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.وتابع أن الهيئة قامت بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة"، لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، ولدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني، وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.