تعيين 518 شابًا بالسويس خلال فبراير

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 518 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 شابًا من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 828 باحثا عن عمل، منهم 26 من ذوي الهمم، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأشار الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيًا فقد قامت المديرية بصرف منحًا للرعاية الصحية لتلك الفئة بلغت 4000 جنيه لعاملين، و49 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ22 عاملًا من المسجلين على النحو التالي، 5 منح زواج بإجمالي 15 ألف جنيه، و4 منح وفاة من الدرجة الأولى بمبلغ 8000 جنيه، فضلًا عن 13 منحة مولود جديد بإجمالي 26 ألف جنيه.