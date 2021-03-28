«حادث قطاري سوهاج» يشعل البرلمان.. ومطالبات بمحاسبة المسؤول

شهدت جلسة مجلس النواب العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حالة من الغضب على حادث قطاري سوهاج، مطالبين بمحاسبة المسئول والاعتراف بالخطأ والتعهد بعدم تكراره.كما وجه النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعته للحادث بعد وقوعه بدقائق، وللحكومة على تواجدها في مكان الحادث فور وقوعه.وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب: "نقدم واجب العزاء لأسر الضحايا ودعواتنا للمصابين بالشفاء".وأضافت "العادلى": "هذ ليس أول حادث ولن يكون آخر حادث طول ما في عدم مسئولية، ولا يوجد مسئول لا يعترف بالمسئولية السياسية"، لافتة إلى أن المسئولية السياسية ليس معناها الإقالة أو الاستقالة ولكن معناها الاعتراف بوجود خطأ وتقصير.وتابعت قائلة: "المنظومة تم تطويرها بالمليارات ولكن الحوادث ما زالت مستمرة وهذا معناه وجود خطأ وحياة المصريين لا تحتمل أى تبريرات وأى تبرير هو مرفوض والشيء الوحيد المقبول هو تحمل المسئولية، والاعتراف بها والتعهد بعدم تكرارها لأن حياة المصريين تستحق بأن هناك خطأ ونتعهد بعدم تكرارها".وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "أرجو ألا يؤثر الحادث على ما أنجزته الدولة من تطوير مرفق السكك الحديدية، حيث أنفقت المليارات من مال الشعب لكى تنقذ هذا المرفق".وتابع "وهدان" قائلا: "لابد أن يكون هناك نظرة موضوعية وبشكل عادل ونتنظر ما يسفر عنه التحقيقات"، لافتا إلى أن العنصر البشرى دائما موجود فى كل حادث موجها الشكر للرئيس السيسى لاهتمامه بالحادث.وأشار النائب مصطفى بكرى، إلى الالتفاف الشعبى والحمية الشعبية لأبناء سوهاج والمحافظات المجاورة خلال الحادث.وأشاد "بكرى" بالتكاتف الحكومى والتنسيق بين الوزارات، مشيرا إلى أن الرئيس بعد دقائق من وقوع الحادث طلب من كافة الجهات المعنية برنامج محدد، وأن تقدم الجهات الرقابية تقريرها حول الحادث.ولفت "بكرى" إلى المؤامرة والحقد الدفين ضد هذا الوطن ومحاولة توظيف أى حادث ممكن أن يقع فى أى دولة لضرب الثوابت الوطنية، وتشوية سمعة الدولة المصرية، مضيفا: "الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية التى نجحت بشعب مصر فى العبور من النفق المظلم لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتراخى فى بناء الدولة ومؤسساتها بما يحقق لنا النهوض".وقال النائب أحمد العوضى نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "نتقدم بالعزاء لأهالى ضحايا الحادث والدعاء بالشفاء العاجل"، مضيفا: "اتقدم للرئيس السيسى بخالص الشكر والتقدير لما قدمه من توجيهات للحكومة بالتواجد جهد فى مكان الحادث مما كان كان له أكبر الأثر فى تقديم العون للمصابين وأهالى الضحايا".وأشار "العوضى" إلى أن الدولة حريصة على تطوير مرفق السكك الحديد، حيث أنفقت عليه 225 مليار جنيه والدولة عازمة على تطوير هذا المرفق لتجنب مثل هذه الحوادث، مشيدا بدور الشعب خلال الحادث.واعترض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عدم الالتزام بتوجيهات النيابة العامة في القيام بدورها في التحقيقات دون تدخل من أحد.وأوضح النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن هيئة السكة الحديد خرجت علينا لتؤكد أن الحادث وكأنه حادث إرهابي، بالرغم من عدم انتهاء النيابة من دورها في التحقيقات وإعلان النتائج.وطالب النائب عمرو درويش، بالتوقف الفوري عن التصريحات العشوائية لبعض المسئولين، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث.وأشار النائب إلى أنه على الرغم من صرف ما يقرب من 25 مليار جنيه على تطوير هيئة السكة الحديد، إلا أن هناك أزمة حقيقة في صفوف القيادات التنفيذية.وأكد عمرو درويش، أن الإهمال واللامبالاة وعدم المحاسبة يؤدي زيادة مثل هذه الحوادث.