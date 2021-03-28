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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة إعمار وتوصيل مياه لمنازل الأيتام بقرى بني سويف

الأحد 28/مارس/2021 - 12:32 م
إعادة إعمار وتوصيل
إعادة إعمار وتوصيل مياه لمنازل الأيتام
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن مجلس إدارة جمعية الأورمان، اليوم الأحد، أنه أحياء لفعاليات يوم اليتيم التي تبدأ في الجمعة الأولى من أبريل، ستقوم الجمعية بإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأيتام غير القادرين بعدد من قرى محافظة بني سويف، وكذلك توصيل مياه الشرب النقية لمنازلهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ورئيس اللجنة العليا المنفذة لاحتفالات يوم اليتيم، أن تنفيذ الجمعية لأنشطة لإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأيتام بقرى بني سويف وتوصيل مياه الشرب النقية لهم، يأتي ضمن جهود الجمعية لدعم شرائح الأيتام وتوفير بيئة معيشية جيدة لهم.

وأشار شعبان إلى أن أنشطة الأورمان داخل محافظة بني سويف تشمل بجانب إعادة إعمار المنازل وتوصيل مياه الشرب النقية عمل مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع مساعدات موسمية وتنمية وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا.

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