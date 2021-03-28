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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»

الأحد 28/مارس/2021 - 12:32 م
الأبحاث العلمية
الأبحاث العلمية
هبه عويضه
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شاركت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجيا ببرج العرب، اليوم، بتقييم مشاريع طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة STEM، حيث قامت المدينة بتلبية دعوة من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنوولجيا للمشاركة بالحضور في Exhibition"" للمرحلة الثانوية "STEM" لتقييم مشاريع الطلاب من خلال المعرض النهائى.

وقالت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، القائم بأعمال مدير المدينة، إنها تلقت دعوة من مدرسة المتفوقين لحضور تقييم مشاريع الطلاب من خلال المعرض النهائى حيث يعد تقييم المشاريع من ضمن نظام التقويم فى مدارس المتفوقين، فى إطار التعاون المستمر بين المدينة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.


وأكدت عبد اللطيف على أن مدينة الأبحاث العلمية تفتح أبوابها وكافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية ونشر أنشطة الإنتاج العلمي لخدمة المجتمع ودعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة بمعاهدها البحثية وخبرات أعضاء هيئة البحوث، حيث قام معظم الطلبة بإجراء الدراسات والأبحاث داخل معامل معاهد المدينة المختلفة تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث بالمدينة.
«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»
«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»
«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»
«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»
«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»
«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»
«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»
«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»

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