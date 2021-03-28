«الأبحاث العلمية» ببرج العرب تشارك في معرض تقييم أبحاث «STEM»

شاركت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجيا ببرج العرب، اليوم، بتقييم مشاريع طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة STEM، حيث قامت المدينة بتلبية دعوة من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنوولجيا للمشاركة بالحضور في Exhibition"" للمرحلة الثانوية "STEM" لتقييم مشاريع الطلاب من خلال المعرض النهائى.وقالت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، القائم بأعمال مدير المدينة، إنها تلقت دعوة من مدرسة المتفوقين لحضور تقييم مشاريع الطلاب من خلال المعرض النهائى حيث يعد تقييم المشاريع من ضمن نظام التقويم فى مدارس المتفوقين، فى إطار التعاون المستمر بين المدينة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.وأكدت عبد اللطيف على أن مدينة الأبحاث العلمية تفتح أبوابها وكافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية ونشر أنشطة الإنتاج العلمي لخدمة المجتمع ودعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة بمعاهدها البحثية وخبرات أعضاء هيئة البحوث، حيث قام معظم الطلبة بإجراء الدراسات والأبحاث داخل معامل معاهد المدينة المختلفة تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث بالمدينة.