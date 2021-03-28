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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2679 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

الأحد 28/مارس/2021 - 12:46 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
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سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، 2679 إصابة جديدة، و25 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 536 ألفا و465 حالة تعافٍ منها 491 ألفا و619 حالة.. فيما تم تسجيل 9256 حالة، مضيفا أنه يتواجد بالمستشفيات 2151 حالة، منها 519 حالة في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: (بورجنلاند 110، وكارينثيا 151، والنمسا السفلى 526، والنمسا العليا 420، وسالزبورج 87، وستيريا 286، وتيرول 237، وفورارلبرج 55، وأخيرا العاصمة فيينا 807 حالات).

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