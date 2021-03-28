لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. وظائف بشركة تصنيع ضفائر السيارات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات تصنيع ضفائر السيارات، براتب يتراوح يصل إلى 4350 جنيها.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 500 مراقب جودة، وذلك براتب 2560 جنيها، بالإضافة إلى حافز، وأيضا 20 مهندسا، براتب 4350 جنيها، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي.كما تحتاج الشركة، 1500 مشغل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2460 جنيها.ويشترط في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف ألا يزيد عمره عن 38 سنة، وذلك من الجنسين.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، مواصلات، حضانة، العمل بنظام الورديات (3 ورديات للذكور، ورديتين للإناث).وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01091390516، أو 01091404239، والتواصل مع المدير المسئول وليد محمد اسماعيل، وعمرو سليم، وأحمد داود، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، موقف الأردنية.