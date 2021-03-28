4 وفيات و2128 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1481 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2128 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 455 ألفا و197 حالة.ولفت البيان إلى أن 2243 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 438 ألفا و706 حالات.