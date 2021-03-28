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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 وفيات و2128 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الأحد 28/مارس/2021 - 01:07 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1481 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2128 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 455 ألفا و197 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2243 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 438 ألفا و706 حالات.

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