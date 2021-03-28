بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 10.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر10 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5760 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 في المئة.وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر186 مليون سهم تمت عبر 7605 صفقات نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار (نحو 44ر93 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 24ر11 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4665 نقطة بنسبة هبوط بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر136 مليون سهم تمت عبر 4972 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار (نحو 64ر40 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 91ر10 نقطة ليبلغ مستوى 6311 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر49 مليون سهم تمت عبر 2633 صفقة بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 8ر52 مليون دولار).وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر9 نقطة ليبلغ مستوى 71ر4855 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر104 مليون سهم تمت عبر 3330 صفقة نقدية بقيمة 19ر10 مليون دينار (نحو 6ر32 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (العيد) و(ياكو) و(ثريا) و(دبي الاولى) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(عقارات ك) و(ايفا) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (كفيك) و(مراكز) و(أهلية ت) و(ساحل) الأكثر انخفاضا.