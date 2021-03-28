جدولة مشاهد محمود حميدة من «ريتسا» بعد الأقصر للسينما الإفريقية

قرر طاقم فيلم "ريتسا" من بطولة النجم أحمد الفيشاوي، تأجيل مشاهد الفنان الكبير محمود حميدة أسبوعا، وتصويرها بعد انتهاء الدور الحالية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي يتواجد الفنان الكبير في فعالياتها حاليا.ويتواجد طاقم العمل حاليا في مدينة الإسكندرية لتصوير مجموعة من مشاهد الفيلم الجديد المقرر عرضه خلال الفترة القادمة ويحتوي على 3 قصص حب مختلفة في أزمنة مختلفة ولأجيال مختلفة بمشاركة عدد كبير من النجوم.فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، مريم الخشت، كارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف يوسف أيمن يوسف شركة الجذور للإنتاج الفنى، وإخراج أحمد يسرى.