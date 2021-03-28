الأمن العراقي يحبط مخططًا إرهابيًا يستهدف قضاة محكمة كركوك

تمكنت قوات الأمن العراقي، اليوم الأحد، من إحباط مخطط إرهابي لاستهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك.وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان لها اليوم، بأن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضح البيان أنه من خلال التحقيقات الأولية اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، فضلا عن نيتهم استهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك أثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي.