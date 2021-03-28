انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 155983 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1656 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 8561 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة.وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليا 39 سفينة، كما خرج قطاران من ستون عربة محملة بالفحم متجهة من ميناء الدخيلة إلى التبين.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.