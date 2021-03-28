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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«يد واحدة».. شباب أقباط يُزينون المساجد لاستقبال رمضان بأكتوبر (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 12:26 م
شباب أقباط يُزينون
شباب أقباط يُزينون المساجد لاستقبال رمضان
رضوي عبدالغني
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تحت عنوان "المحبة والسلام" والاحتفال برمضان في مدينة السادس من أكتوبر، يحمل شهر رمضان معه مبادرات متميزة.. شبان مسيحيون تابعون لمطرانية السيدة العذراء، يحتفلون معا بأجواء شهر رمضان بتزين المساجد من مالهم الخاص، ويطلقون مبادرات نادرة تتحول إلى عنوان "يد واحدة".

قال فوزي ناصيف، منظم الفريق، إنهم من شباب مطرانية العذراء، بمدينة السادس من أكتوبر، وإنهم منذ ست سنوات حاصرين على عمل مبادرة أهلا رمضان، وبأقل التكاليف يشترون زينة رمضان من الأزهر، وهي عبارة عن قماش خياميه وكرتون يقموا بقصه ولزقه، ونعلق الزينة بكل ركن في مساجد أكتوبر، وأيضًا منازل الجيران والأصدقاء بالمدينة، وزينا دور مسنين وأيتام، ونوزع على أصحابنا سواء مسيحيين أو مسلمين.

وأضاف "فوزي"، أن الهدف من المبادرة استعادة ذكريات عشرون عام مضي وأروحنا الطائرة في السماء من الفرحة لمجرد سماع أغاني رمضان وأيامهم الجميلة، فيحاول ترجيع ذكرياتهم عندنا يتشاركون الفرحة بعمل زينة رمضان عندما كانوا صغار ويعملون الزينة من أول الشارع لأخرة وسط فرحة عامرة بين جيرانهم، مؤكدا أنهم طوال العام يحرصون علي عمل حفلات ومبادرات وليس لهم موسم معين مثل، اليوم العالمي لكبار السن، والعيد الفطر والأضحى، قائلا،":الرسالة الي عايز اوصلها ن كل واحد فينا يقدر يصنع السعادة ويفرح الناس بحاجة بسيطة جدا وبدون تكلفة عالية وبساطة نقدر نسعد بعض".

وعبر الشيخ محمد عيسى، عن فرحة قائلا": لما نقرا على الزينة مطرانية السيدة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر على مسجد فبها دلالة عظيمة ده شباب في كل مكان ينتشر وكنا دائما نشوف قديما الشيخ والقسيس يتصورا سويا ودي حاجة مشرفه لدين السماحة وأننا نتعايش مع الجميع بالسلام وفرحة الأطفال بالفوانيس والهدف ان كل الناس يتعيشوا بسلام ومحبة".

وأوضحت سجدة الطاهرة، إحدى المشاركين، أن شباب المطرانية كل عام يسعدونا بتزين مساجد أكتوبر لحلول شهر رمضان الكريم بكل حب ووحدة وطنية، وان الشباب دائمين علي عمل هذه اللافتة الا العام الماضي بسبب أزمة كورونا، مطالبة أن يتكرموا من البابا توا ضروس والشيخ أحمد الطيب: أنا كمسلمة مبسوطة بالمشاركة مع الشباب وبحيي رئيسنا وجيشنا والروح الجميلة الي معروفة بمصر سواء مسلم او مسيحي الروح دي كلنا محتاجينا بقالنا كتير جدا".

ولفت المهندس بيتر عاطف، أحد المشاركين بتعليق الزينة على المساجد، إلى أنهم سعداء بعمل مبادرة اهلا رمضان وانه منذ سنوات يشارك في الفرحة الهدف منا رسم الابتسامة على وجوه المواطنين، وأنه الحب والمحبة أساس المجتمع.

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