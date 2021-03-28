ديلى ميل تسلط الضوء على حياة «آرتشى» فى المستقبل

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن دوق ساسيكس الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس الأميرة ميجان ماركل، بعد مقابلتهم مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري المثيرة للجدل أصبحت حياتهم أكثر اهتماما من قبل الصحفيين والإعلاميين وتم تسليط الضوء عليهم أكثر.ولكن التقرير تلك المرة كان عن الأمير "آرتشي" طفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، فهو منذ ولادته كان يحظى باهتمام العالم أجمع، ويتابع الكثيرون باهتمام بالغ أخبار مستقبله وحياته مع العائلة الملكية البريطانية خاصة بعدما حدث من خلافات بينها وبين والديه وانفصالهم عنها.وأكدت الخبيرة الملكية "رويا نيكخا" أن حياة الصغير "آرتشي" وسط العائلة الملكية لن تكون سهلة على الإطلاق بسبب المشاكل والعقبات التي قد تشكل له عقدًا نفسية في المستقبل سيكون من الصعب تفاديها وعلاجها وهي:ان آرتشي لا يعرف جده والد والدته بسبب حرص العائلة الملكية على إبعاد عائلة ميجان ماركل عن حياتها وحياة الأمير هاري وطفلهما، ولن يتمكن الطفل الصغير من تولي منصب ملك بريطانيا في يوم من الأيام، ولن يحمل أي ألقاب رسمية سواء أمير أو لورد.عندما يكبر سوف يكون عمله محدود للغاية داخل العائلة المالكة، وسوف يقتصر على ممارسة الأعمال التقليدية، فضلا عن أنه سيكون أول طفل في تاريخ العائلة الملكية البريطانية مختلط الأعراق وهذا يعني أنه أكثر استهداف للعنصرية مقارنة بغيره من أفراد العائلة الملكية ومجبر على دفع الضرائب كونه أمريكيا بسبب جنسية ميجان.