رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ديلى ميل تسلط الضوء على حياة «آرتشى» فى المستقبل

الأحد 28/مارس/2021 - 12:25 م
حياة «آرتشى» فى المستقبل
حياة «آرتشى» فى المستقبل
سلمى بدر
طباعة
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن دوق ساسيكس الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس الأميرة ميجان ماركل، بعد مقابلتهم مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري المثيرة للجدل أصبحت حياتهم أكثر اهتماما من قبل الصحفيين والإعلاميين وتم تسليط الضوء عليهم أكثر.

ولكن التقرير تلك المرة كان عن الأمير "آرتشي" طفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، فهو منذ ولادته كان يحظى باهتمام العالم أجمع، ويتابع الكثيرون باهتمام بالغ أخبار مستقبله وحياته مع العائلة الملكية البريطانية خاصة بعدما حدث من خلافات بينها وبين والديه وانفصالهم عنها.

وأكدت الخبيرة الملكية "رويا نيكخا" أن حياة الصغير "آرتشي" وسط العائلة الملكية لن تكون سهلة على الإطلاق بسبب المشاكل والعقبات التي قد تشكل له عقدًا نفسية في المستقبل سيكون من الصعب تفاديها وعلاجها وهي:

ان آرتشي لا يعرف جده والد والدته بسبب حرص العائلة الملكية على إبعاد عائلة ميجان ماركل عن حياتها وحياة الأمير هاري وطفلهما، ولن يتمكن الطفل الصغير من تولي منصب ملك بريطانيا في يوم من الأيام، ولن يحمل أي ألقاب رسمية سواء أمير أو لورد.

عندما يكبر سوف يكون عمله محدود للغاية داخل العائلة المالكة، وسوف يقتصر على ممارسة الأعمال التقليدية، فضلا عن أنه سيكون أول طفل في تاريخ العائلة الملكية البريطانية مختلط الأعراق وهذا يعني أنه أكثر استهداف للعنصرية مقارنة بغيره من أفراد العائلة الملكية ومجبر على دفع الضرائب كونه أمريكيا بسبب جنسية ميجان.

موضوعات متعلقة

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

أماكن تطعيم الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع