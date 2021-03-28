«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الحوثيين استهداف المدنيين بالسعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.وجدد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد - وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تأييده لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.