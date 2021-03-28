6 نصائح لسلامة طفلك من 6 إلى 12 شهرًا

- السقوط



- مشاية الأطفال



- الحروق



- الغرق



- التسمم والاختناق



- الخنق والاختناق



يبدأ الطفل بعد الشهر الـ 6 في استكشاف كل ما حوله، ويجب على الأمهات أن تكون حريصة ومتابعة للطفل حتى لا يحدث له مشكلة.بحسب موقع "Healthychildren" نرصد مجموعة من النصائح لسلامة طفلك من سن الـ 6 شهور حتى الـ 12 شهرا.بسبب القدرات الجديدة لطفلك، سوف يسقط كثيرًا، ويجب أن تحمي طفلك من الإصابة "استخدم بوابات السلالم والأبواب، قم بإزالة الأثاث ذي الحواف الحادة أو الصلبة من الغرفة التي يلعب فيها طفلك".لا تستخدمي مشاية الأطفال قد يقلبه طفلك أو يسقط منه أو يسقط على الدرج الموجود فيه.في عمر 6 إلى 12 شهرًا، يمسك الأطفال بكل شيء لا تترك أبدًا أكواب القهوة الساخنة على الطاولات أو حوافها. ولا تحمل أبدًا السوائل الساخنة أو الطعام بالقرب من طفلك أو أثناء حمل طفلك، وإذا أصيب طفلك بحروق، ضع الماء البارد على المنطقة المحروقة على الفور.في هذا العمر، يحب طفلك اللعب في الماء أفرغ كل الماء من حوض الاستحمام أو السطل أو أي وعاء ماء بعد الاستخدام مباشرة، أبقِ باب الحمام مغلقًا، لا تترك طفلك بمفرده أو بالقرب من حوض الاستحمام أو دلو الماء أو الخوض أو حمام السباحة أو أي مياه أخرى.سوف يستكشف طفلك العالم من خلال وضع أي شيء وكل شيء في فمه لا تترك أبدًا أشياء صغيرة أو بالونات في متناول طفلك،لا تطعم طفلك قطعًا صلبة من الطعام مثل الجزر النيئ أو العنب أو الفول السوداني أو الفشار. قم بتقطيع كل طعامه إلى شرائح رقيقة لمنع الاختناق.ضعي سرير طفلك بعيدًا عن النوافذ الحبال من ستائر النوافذ والستائر يمكن أن تخنق طفلك استخدم أغطية النوافذ اللاسلكية، أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا، اربط الأسلاك عالية وبعيدًا عن متناول اليد لا تعقد الحبال معًا.