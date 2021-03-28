حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

قررت الحكومة في كوريا الجنوبية حظر تناول الطعام في أماكن التجمعات مثل الملاعب الرياضية والمكتبات والمتاحف اعتبارًا من يوم غد الإثنين، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".وقال مسئولون - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إنه سيتم حظر تناول الطعام في 21 نوعًا من الأماكن العامة، بما في ذلك ساحات الكاريوكي وغرف الساونا العامة ودور السينما، وسيخضع المخالفون لغرامة مالية قدرها 100 ألف يوان (88 دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من 5 أبريل المقبل بعد فترة سماح مدتها 7 أيام.ومن بين المرافق الأخرى التي تخضع للحظر المعاهد التعليمية الخاصة وصالونات تصفيف الشعر وصالات الألعاب الرياضية والكازينوهات، فضلا عن قاعات العرض.. ورغم ذلك يمكن تطبيق استثناءات، إذا كانت للمنشأة منطقة منفصلة داخلها مخصصة لتناول الطعام.يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية كانت قد مددت يوم الجمعة الماضي قواعد التباعد الاجتماعي الحالية من المستوى 2 في منطقة سول وضواحيها المكتظة بالسكان - وهو ثالث أعلى مستوى في نظامها المكون من خمسة مستويات - حتى 11 أبريل، مما يشير إلى ارتفاع جديد في حالات الإصابة بالفيروس.. وتم الإبقاء على المستوى 1.5 لبقية أنحاء البلاد لمدة أسبوعين آخرين.وسيستمر حظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر ويتم السماح للمطاعم والمرافق العامة الأخرى في منطقة سول وضواحيها بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 10 مساء.