وعدها بالزواج.. إثبات هتك عرض طفلة وحملها سفاحا من جارها بحلوان

تسلمت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، تقرير الطب الشرعي في اتهام شاب بهتك عرض طفلة والتسبب في حملها سفاحا، وتبين أن المتهم هو مرتكب الواقعة وأن الجنين نجله، ومن المقرر إحالة القضية للجنايات.ورد بلاغ للرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من والد فتاة تدعى "فاطمة" 14 سنة، مفاده تعرض نجلته لحالة إعياء وبأخذها للكشف عليها تبين أنها حامل في الشهر الثالث.بمناقشة والدها لها أقرت أنها تعرفت على نجل الجيران ويدعى "كريم. ر"، 20 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة "كفر العلو" ونشأت بينهما علاقة عاطفية ووعدها بالزواج وتطورت تلك العلاقة إلى لقائات محرمة داخل منزله ونتج عنها حملها.وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات واتهامات وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.