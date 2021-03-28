89 حالة وفاة و8751 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 89 حالة وفاة و8751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و855 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 62397.وذكرت أن 3928 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و593 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).