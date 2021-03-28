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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 12:20 م
تطعيم الجرعة الثانية
تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال
ياسمين شعيب
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انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية" بمحافظة مطروح، وذلك في 8 إدارت صحية ومن خلال 405 فرق طبية ثابتة ومتحركة وتستمر حتى 31 مارس الحالي.

وقال الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية والمسئول عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، ان انطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية"، وتستمر حتى 31 من مارس الحالي.

وأوضح أنه يتم العمل فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية" في 8 إدارات صحية على مستوى محافظة مطروح، مشيرا إلى أن المستهدف في الحملة تطعيم الجرعة الثانية لـ121 ألفا و392 طفل موضحا أن إجمالي كمية الطعوم المستهدفة فى الحملة 6 آلاف و490 زجاجة فئة 20 جرعة.

وأكد عبدالقادر مطاوع مراقب أول الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أنه في تطعيم الجرعة الأولي تم تحقيق المستهدف بنسبة 95.8% وسيتم الوصول في الجرعة الثانية الي المستهدف بنسبة 100%.
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى مطروح (فيديو)

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