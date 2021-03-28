محافظ الغربية: جولات يومية لمتابعة أعمال التطوير الجارية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ عددًا من مشروعات التطوير والرصف داخل مدينة طنطا.بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية في شارع السكة الجديدة ومحيط المسجد الأحمدي، وتتم أعمال التطوير من خلال شركة الإنتاج الحربي بتكلفة ١٨ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية الشهر القادم، حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال إلى ٧٥٪، حيث تابع المحافظ أعمال تشطيب الممشى المواجه للمسجد وتركيب الانترلوك بجانب المسجد، كما تابع تركيب النماذج الديكورية لاختيار أنسبها بما يتماشى مع الطبيعة الأثرية والتاريخية للمسجد.واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع الإسكندرية والذي يتم تطويره بإجمالي تكلفة ٤٠ مليون جنيه، حيث تابع أعمال إنشاء كوبري على ترعة البتنانونية وتغيير مسار الترعة لتوسعة الطريق، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل نهاية الشهر القادم طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.