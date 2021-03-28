بسبب «سبت بلكونة».. تجديد حبس المتهم الثاني في قتل مهندس بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس المتهم الثانِ في جريمة قتل مهندس على يد بلطجي بسبب «سبت البلكونة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات أن المتهم الثاني يدعي "إسلام شبارة"، قام بأخذ سلاح الجريمة من صديقه المتهم الرئيسي وغسله بالماء ثم قام بإلقائه في صندوق قمامة، وتمكنت المباحث من ضبط السلاح المستخدم داخل أحد صناديق القمامة بالقرب من موقع الجريمة.وتلقى النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة المواطن "مصطفى محمد"، 30 سنة، موظف بشركة برمجيات، مصاب بطعنة نافذة في القلب.وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو "محمد جمال"، وشهرته "قلبظ" 23 سنة، عاطل، والمقيم بنفس العقار الذي يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله على إثر الواقعة المشار إليها.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم الذي لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.