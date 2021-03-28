قطر: 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 539 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و100 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 177774 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11825 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1712932 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 14580 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 284 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 355 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 162910 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 19073 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 740309 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.