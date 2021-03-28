وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط، في بيان لها اليوم، وفاة قرينة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشيرة إلى أنه جارى إعلان تفاصيل الجنازة.هذا وقد كشف مصدر طبي أن قرينة محافظ أسيوط كانت تعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم عمل مسحة طبية لها بمقر إقامتها وبعد تراجع حالتها الصحية تم نقلها إلى مستشفى الراجحى الجامعى.في نفس الوقت قامت جامعتي الأزهر وأسيوط وجميع الإدارات بتقديم واجب العزاء لمحافظ أسيوط، لوفاة قرينته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.