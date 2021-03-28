التعاون الإسلامي تشيد بجهود مصر في التعامل مع السفينة الجانحة
الأحد 28/مارس/2021 - 12:16 م
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أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان اليوم الأحد - عن ثقتها في الإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.
وأكدت المنظمة على وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان اليوم الأحد - عن ثقتها في الإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.
وأكدت المنظمة على وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.