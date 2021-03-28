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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 23 مصابًا بحادث قطارى طهطا من مستشفى سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 12:30 م
مستشفى سوهاج
مستشفى سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن مستشفى سوهاج الجامعى، أنه تم التصريح بخروج 23 من المصابين بحادث قطارى طهطا، وما زال متبقيًا داخل المستشفى حتى الآن 20 حالة إصابة بالأقسام المختلفة، يخضعون للعلاج الطبي والمتابعة من قبل الفرق الطبية داخل مستشفى سوهاج الجامعى والحالة العامة للمصابين مستقرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن مستشفى سوهاج الجامعى استقبل 48 حالة، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة تأتى دائما إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وهناك 3 حالات تم نقلهم إلى القاهرة، مضيفًا أنه كانت هناك حالات تحتاج إلى عمليات جراحية ما بين كسور مضاعفة بالعظام وتجمع دموى في المخ، وكذلك في البطن وتم التعامل معها بكل احترافية وخلال يومين أو ثلاثة على الأكثر سيخرج جميع المصابين من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وستتم المتابعة بالعيادات الخارجية على حسب التخصص.
خروج 23 مصابًا بحادث قطارى طهطا من مستشفى سوهاج
خروج 23 مصابًا بحادث قطارى طهطا من مستشفى سوهاج

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