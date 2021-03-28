«الريف المصرى الجديد» يسلم خطاب للري لترخيص الآبار في الـ1.5 مليون فدان

أعلنت شركة الريف المصري الجديد المنفذة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تسليم الشركات المخصص لها أراضي في مشروع المليون ونصف المليون فدان بدون آبار جوفية، خطاب رسمي معتمد إلى وزارة الموارد المائية والري لتسهيل مهمة الحصول على تراخيص الآبار الجوفية لري الأراضي.وطالب في بيان لها الأحد، الشركات المخصص لها أراضي بدون آبار جوفية في مشروع المليون ونصف المليون فدان، البدء في سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بترخيص الآبار الجوفية.وأكدت شركة الريف المصري سرعة التقدم وتقديم طلبات للحصول على رخصة البئر أو تقديم ما يفيد أعمال البدء في إجراءات حفر الآبار وترخيصها أو يتم بموجب التقدم بالمستندات للشركة تسليم المنتفعين، خطاب معتمد من شركة الريف المصري موجها إلى وزارة الموارد المائية والرى لتسهيل الحصول على تراخيص الآبار الجوفية.