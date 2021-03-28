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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية اليمنية: هجمات «الحوثي» دليل ارتهانها لإيران

الأحد 28/مارس/2021 - 12:13 م
أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك
مروة عنبر
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أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أن هجمات ميليشيات الحوثي الأخيرة تؤكد مدى ارتهانها لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وأوضح بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث، اليوم الأحد، حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الأساسية، معتبرا أن رد المليشيات على مبادرة السعودية عبر تصعيد الهجمات يؤكد تبعيتها، وفقا لما نقلته قناة العربية.

كما ناقش الطرفان مجمل التطورات على الساحة اليمنية والمبادرة السعودية والجهود الدولية الرامية لايقاف الحرب وتحقيق السلام المستند على مرجعيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦.

من جانبه، أعلن جريفيث تقديره لموقف الحكومة اليمنية من جهود السلام الرامية للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدا مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيي

كما التقى بن مبارك، اليوم أيضا المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركنج، مؤكدا أن الدعم والاستجابة للمبادرة السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق السلام، مشيرا لاستمرار التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي في عموم الجبهات ولاسيما في مأرب.

وثمن ليندركنج استعداد الحكومة للالتزام بوقف اطلاق النار، واعطائها الأولوية للوضع الإنساني، مؤكدا سعي بلاده للدفع قدما بعملية السلام في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وبالتزامها بأمن واستقرار ووحدة البلاد.

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